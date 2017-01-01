Дорогу смыло дождём в Красноярском крае

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 09:25

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211069

Испытание дождём не выдержал дорожный ремонт на Трактовой улице в Иланском. Об этом сообщает мобильный репортёр из Красноярского края. По словам местных жителей, только на этой неделе рабочие грейдеровали проезжую часть. Однако первый же дождь смыл результаты их трудов и обнажил все ямы и рытвины.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Вот так выглядит у нас дорога, связывающая Трактовую улицу с микрорайоном Дачная. После каждого ливня видишь вот такой бардак. На этой неделе приезжали дорожники, сделали только равнение того участка дороги, который без асфальта - и всё, после вчерашнего и прошедшего сегодня ночью ливней следы от бульдозера остались, а следов равнения как не бывало. А состояние поворота и вовсе оставляет желать лучшего. Асфальт разваливается на глазах, его можно стереть обычными тапочками, а сама дорога превращается в свалку с мусором и битым стеклом. Вот так иланские чиновники следят за состоянием дорог. О центральных дорогах города позаботились, а о других дорогах забыли напрочь".