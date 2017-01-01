Театральный «Состав Мира» отправился из Москвы во Владимир

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 11:43

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3 августа со столичного Ярославского вокзала во Владимир отправился специальный поезд «Состав Мира», организованный ОАО «РЖД» и творческой лабораторией «Человек Мира» в рамках масштабного фестиваля-путешествия, объединяющего четыре культурных центра России: Санкт-Петербург, Москву, Владимир и Суздаль. Проект стартовал в Санкт-Петербурге 28 июля, продолжился 1 августа в Москве и завершится в Суздале 5 августа. Фестиваль представляет собой серию перформансов разного формата, которые проходят в самых неожиданных местах городов и даже в поезде. В составе специального поезда – 11 сценических пространств, вагонов, где во время пути пассажиры-зрители смогут посмотреть различные музыкальные и театрализованные представления, связанные единой темой, – путешествие по России. Среди участников представлений: лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Liquid Theate, режиссер Юрий Квятковский, известные музыканты и лауреаты многочисленных премий Ася Соршнева, Петр Айду, Мириам Сехон, образовательный проект Arzamas. Главная цель проекта – через путь показать развитие России, связать ее прошлое и будущее через человеческие истории, рассказанные в дороге.