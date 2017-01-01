На севере столицы отреставрировали трамвайную ретроостановку
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 11:43
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На севере столицы завершилась реставрация старинной трамвайной остановки. Она расположена в Красностуденческом проезде. Работы проводились в строгом соответствии с реставрационным проектом: выполнена расчистка сохранившихся чугунных элементов и докомпоновка недостающих деталей по имеющимся образцам, изготовлены деревянные заполнения с восстановлением утраченных декоративных элементов, полностью заменена кровля. Общая площадь павильона — 39,2 кв. метра, имеется два помещения примерно по 12 кв. м. В них планируется открыть предприятия потребительского рынка, но какие — пока неизвестно.
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