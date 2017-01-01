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Журналисту стало плохо из-за жары во время прямого эфира в Великобритании

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:55
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Синоптику телеканала BBC Марк Маккарти стало плохо во время прямого эфира в Великобритании. Мужчина рассказывал об аномальной жаре, которая пришла в Европу. И сам стал жертвой тяжёлых погодных условий. Как видно на записи, журналист остановился буквально на полуслове и едва ли не камнем свалился на пол - успев перед этим извиниться перед телезрителями. Сообщается, что Маккарти потерял сознание. Позже он опубликовал на своей странице в "Твиттере" запись о том, что с ним уже всё в порядке.
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