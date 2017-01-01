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Массовый мор рыбы произошёл в Германии из-за аномальной жары

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:12
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Аномально жара и засуха стали причиной массовой гибели рыбы в Германии. Сообщается, что из-за тяжёлых погодных условий в стране мельчают, а то и вовсе высыхают водоёмы. Также из-за высокой температуры содержание кислорода в воде падает до критических отметок. В результате водоёмы, как видно на кадрах, сплошь усыпаны мёртвыми тушками.
Видео: YouTube / Der Fehlende Part

Видео: YouTube / euronews (на русском)


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