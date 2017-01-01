Массовый мор рыбы произошёл в Германии из-за аномальной жары
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:12
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- 15
Видео: YouTube / Der Fehlende Part
Видео: YouTube / euronews (на русском)
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