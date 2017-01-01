Жара в столичном регионе бьет рекорды
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:17
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- 15
В столичном регионе сохраняется жаркая погода. В обед ожидается свыше 30 градусов.
- 15
В столичном регионе сохраняется жаркая погода. В обед ожидается свыше 30 градусов.
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