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Жара в столичном регионе бьет рекорды

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:17
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В столичном регионе сохраняется жаркая погода. В обед ожидается свыше 30 градусов.

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