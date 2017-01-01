Самосвал влетел в стену тоннеля в подмосковном Видном

Автор: denis947 Дата публикации: 14:39

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В подмосковном городе Видное произошло серьезное ДТП. На Старо-Нагорной улице при въезде в тоннель водитель самосвала, груженного асфальтом, не рассчитал скорость на повороте. Из-за большого веса грузовика водитель не смог остановиться и протаранил стену тоннеля. Кабину грузовика от удара смяло, водитель зажало в салоне. Для оказания помощи водителю на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые специнструментами деблокировали водителя. Мужчину с различными травмами госпитализировали. Движение транспорта из Расторгуево в Видное сильно затруднено, пропуск автомобилей осуществляется через соседний тоннель. Для эвакуации самосвала прибыла спецтехника.