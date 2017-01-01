Пять человек пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе под Москвой
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:47
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Пять человек пострадали в серьезном ДТП в Ленинском районе Подмосковья. На 21 км Симферопольского шоссе столкнулись два легковых автомобиля и грузовая "ГАЗель" с прицепом. В результаие аварии машины раскидало по проезжей части. Травмы получили пять человек, для эвакуации с места аварии раненных была привлечена санитарная авиация "Московского авиационного центра" - два вертолета и бригады ЦЭМП. Из-за аварии на Симферопольском и Варшавском шоссе в Москве на выезде из города образовалась серьезная пробка.
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