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Пять человек пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе под Москвой

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:47
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Пять человек пострадали в серьезном ДТП в Ленинском районе Подмосковья. На 21 км Симферопольского шоссе столкнулись два легковых автомобиля и грузовая "ГАЗель" с прицепом. В результаие аварии машины раскидало по проезжей части. Травмы получили пять человек, для эвакуации с места аварии раненных была привлечена санитарная авиация "Московского авиационного центра" - два вертолета и бригады ЦЭМП. Из-за аварии на Симферопольском и Варшавском шоссе в Москве на выезде из города образовалась серьезная пробка.

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