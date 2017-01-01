На Никольской улице идет монтаж конкурсных ландшафтных садов

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:47

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В преддверии летнего конкурса ландшафтных дизайнеров и фестиваля "Цветочный джем" на Никольской улице приступили к монтажу дизайнерских садов. Совсем недалеко от ГУМа в скором времени раскинется оригинальный сад итальянских дизайнеров - "Поцелуй среди полевых цветов". Задумка Алессандро Тривелли и Сильвия Калатрони, что сюда будут приходить влюбленные и просто хорошие друзья, поднимаясь на лестницу они увидят улицу (пространство) с другой стороны и это место станет местом встречи для влюбленных. Ближе к Лубянской площади испанский дизайнер Фернандо Гонзалез создает композицию "Летняя импровизация" по мотивам абстракциониста Василия Кандинского. Яркие краски и необычные формы, все это создаст незабываемое ощущение в летний день. Обе площадки будут оформлены деревьями, полевыми цветами, чтобы каждый кто пройдет мимо чувствовал дыхание лета.