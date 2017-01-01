Монтажные работы по созданию сада "Фиат Люкс" проходят в Столешниковом переулке Москвы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:57

17

17 0

В рамках фестиваля "Цветочный джем" в Столешниковом переулке приступили к монтажу конкурсного сада "Фиат Люкс". Итальянский ландшафтный дизайнер Кристина Мадзукелли своей композицией хочет показать связь между светом и красотой природы. Среди кустов и растений, пройдя сквозь арки и подняв голову к небу посетитель увидет оригинальную люстру в виде цветка фуксии. Тонкие элементы люстры играют в свете солнца и каждый сможет увидеть именно свою "картинку" и почувствовать именно свою красоту.