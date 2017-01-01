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Вологодские дороги нуждаются в срочном ремонте

Автор:
super
Дата публикации:
21:47
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Дороги в Устюженском районе Вологодской области нуждаются в срочном ремонте.

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