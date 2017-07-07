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Последствия беспорядков в посёлке Уразово Белгородской области, где была убита девочка 9 лет

Автор:
laschin.andrej
Дата публикации:
22:06
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В Белгородской области в Валуйском районе в посёлке Уразово было совершено особо тяжкое убийство девочки 9 лет, по предварительным оперативным данным убийство совершил цыган 30 лет, проживающий в посёлке Уразово. После этого местные жители начали погромы цыганских домов, один дом подожгли, разбили стекла. В посёлок в введены усиленные наряды полиции, которые охраняют цыганские дома.

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