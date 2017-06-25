В Ульяновской области на реке Большой Черемшан задержали очередных браконьеров
- Автор:
- Vasily73reg
- Дата публикации:
- 21:20
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Сегодня на очередном совместном рейде сотрудников полиции и рыбаков с общественного контроля "Рыболовные войска" Димитровграда, на реке Большой Черемшан были задержаны браконьеры, вылавливающие водно-биологические ресурсы незаконными снастями, а именно сетями. На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Сети изъяты и уничтожены.
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