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Изнуряющая жара сохраняется в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:46
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Летний солнцепёк и рекордная температура продолжает испытывать на прочность горожан. В столичном регионе в дневные часы столбики термометров превышали 30 °С. Горожане устремились к столичным водоёмам и фонтанам, а те на чьем пути не было ни первого, ни второго искали максимально затенённые места, чтобы хоть как-то минимизировать пагубное влияние высоких температур. Как сообщают синоптики, жаркая погода в столичном регионе сохранится и на выходных. Возможны кратковременные осадки, которые существенно не отразятся на общем температурном фоне. Возвращение к климатической норме ожидается лишь на следующей неделе.

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