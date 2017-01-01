Прорыв трубы с горячей воды произошел на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 02:18

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На юге Москвы в районе Чертаново произошла коммунальная авария. На территории школы 880, расположенной на улице Красного Маяка, д. 13А, произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения. Вода начала вытекла на дорогу вдоль здания школы. К месту происшествия прибыли аварийные бригады и подразделение спасателей Департамента ГОЧСиПБ по г. Москве. Специалисты выясняют причины прорыва и проводят обследование места аварии, а также проверяют возможные отключения потребителей от горячей воды.