Автовышка врезалась в столб и перевернулась на Волгоградском проспекте в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 09:14

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Утром 4 августа на Волгоградском проспекте напротив дома №107 произошло ДТП в котором пострадал один человек. Водитель автовышки " Мицубиси" двигаясь в центр по Волгоградскому проспекту не справился с управлением и врезался в столб. От мощного удара столб упал повредив контактную троллейбусную сеть, а сам автомобиль перевернулся. У автовышки вырвало переднюю балку, причинив водителю травмы. С многочисленными переломами голени и стопы водитель был госпитализирован в ГКБ №68. На месте работают сотрудники ДПС и пожарно-спасательный расчет. Наблюдается затруднение в движении автотранспорта в районе аварии в сторону центра.