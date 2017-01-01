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Тысячи карпов и толстолобиков выпустили в столичное озеро Святое

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:37
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В Москве в озеро Святое в природно-историческом парке «Косинский» на востоке Москвы выпустили 1 тысячу карпов, толстолобиков и белого амура. Акция по зарыблению озера Святое решает проблему очистки водоемов от заиливания, поскольку данные виды рыб хорошо перерабатывают излишнюю растительность. Кроме того, это позволяет формировать экосистемы водоемов, увеличивать численность отдельных ценных видов рыб.

В мероприятии принял участие руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, префект ВАО Москвы Всеволод Тимофеев, а также представители ГУП «Мосводосток».
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