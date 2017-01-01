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Ликвидация последствий пожара в музее Тургенева в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
12:22
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В музее Ивана Тургенева на ул. Остоженка произошло возгорание. Загорелось здание музея Тургенева на улице Остоженка д. 37/7 стр.1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации открытого горения фасадной части здания, находящегося на реконструкции. В настоящее время столичным огнеборцам удалось справиться в возгоранием. Проводится проливка и разборка поврежденных конструкций. Информации о пострадавших не поступало.

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