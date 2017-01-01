Дачный дом загорелся в Новосибирске
- Автор:
- Gsmsib
- Дата публикации:
- 15:15
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- 33
Пожар в дачном обществе "Обские зори" в Новосибирске.
- 33
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91
22.07 00:38 | Zloker
337
12.07 16:01 | denis947
Пожар в дачном обществе "Обские зори" в Новосибирске.
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