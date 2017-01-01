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Дачный дом загорелся в Новосибирске

Автор:
Gsmsib
Дата публикации:
15:15
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Пожар в дачном обществе "Обские зори" в Новосибирске.

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