Проливной дождь охладил столицу
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:30
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- 41
В южной части Москвы прошел сильный дождь, на улице заметно посвежело.
- 41
В южной части Москвы прошел сильный дождь, на улице заметно посвежело.
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