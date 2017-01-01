В центральной части столицы прошла гроза с тропическим дождем
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:16
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- 34
Во второй половине дня поднялся ветер, небо заволокло тучами и пошёл тропический дождь. В далеке был слышен гром и редкие разряды молний.
- 34
Во второй половине дня поднялся ветер, небо заволокло тучами и пошёл тропический дождь. В далеке был слышен гром и редкие разряды молний.
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