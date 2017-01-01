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В центральной части столицы прошла гроза с тропическим дождем

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:16
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Во второй половине дня поднялся ветер, небо заволокло тучами и пошёл тропический дождь. В далеке был слышен гром и редкие разряды молний.

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