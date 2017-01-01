В центральной части столицы прошла гроза с тропическим дождем

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:16

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Во второй половине дня поднялся ветер, небо заволокло тучами и пошёл тропический дождь. В далеке был слышен гром и редкие разряды молний.