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Горожане катаются нв катамаранах в жару в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:52
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Перед грозой любители водного катания с удовольствием крутили педали , катаясь на катамаранах в парке Горького.

  • 13
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