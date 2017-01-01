Горожане катаются нв катамаранах в жару в парке Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:52
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- 13
Перед грозой любители водного катания с удовольствием крутили педали , катаясь на катамаранах в парке Горького.
- 13
Перед грозой любители водного катания с удовольствием крутили педали , катаясь на катамаранах в парке Горького.
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