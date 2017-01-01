s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Водные развлечения в фонтане

Водные развлечения в фонтане

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:57
  • 14
  • 0

Пока август радует своей аномальной жарой актуальность фонтанов растет. Дети и молодежь с удовольствием залезают в фонтан и устраивают настоящие "морские" бои.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
19:56 | LaimeLaim
Духота после кратковременной грозы сохраняется в столице
13 0
19:52 | LaimeLaim
Горожане катаются нв катамаранах в жару в парке Горького