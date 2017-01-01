Водные развлечения в фонтане

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:57

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Пока август радует своей аномальной жарой актуальность фонтанов растет. Дети и молодежь с удовольствием залезают в фонтан и устраивают настоящие "морские" бои.