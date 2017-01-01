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Из-за жары резко возрос спрос москвичей и туристов на речные прогулки по Москва-реке

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:44
  • 19
  • 0

Из-за жары резко возрос спрос москвичей и туристов на речные прогулки по Москва-реке.

  • 19
  • 0

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