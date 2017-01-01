s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Четвёртый ночной велопарад прошел в Москве

Четвёртый ночной велопарад прошел в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
01:25
  • 35
  • 0

4 августа прошел четвёртый ночной велопарад. Старт был дан с Суворовской площади в 23:00 и в сопровождении машин ГИБДД колонна велосипедистов двинулась по центральным улицам столицы. Финишировали на Болотной площади. Протяжённость маршрута около 20 км. По словам организаторов участие в ночном заезде приняли более 20 тысяч человек. Московский Велопарад является крупнейшим в России мероприятием, направленным на развитие велокультуры.

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 1
04.08 23:32 | Uwis
Четвертый ночной велопарад стартует на Суворовской площади в Москве
38 0
18.07 18:04 | LaimeLaim
Фотовыставка, посвященная московским велопарадам, проходит в парке Музеон