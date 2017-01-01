В центре Москвы состоялся многотысячный велопарад (видео с Боровицкой площади)
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 02:14
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4 августа прошел четвёртый ночной велопарад. Старт был дан с Суворовской площади в 23:00 и в сопровождении машин ГИБДД колонна велосипедистов двинулась по центральным улицам столицы. Финишировали на Болотной площади. Протяжённость маршрута около 20 км. По словам организаторов участие в ночном заезде приняли более 20 тысяч человек. Московский Велопарад является крупнейшим в России мероприятием, направленным на развитие велокультуры.
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