Участники ночного велопарада (видео с Большого Каменного моста)

Автор: tim777 Дата публикации: 02:57

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4 августа прошел четвёртый ночной велопарад. Старт был дан с Суворовской площади в 23:00 и в сопровождении машин ГИБДД колонна велосипедистов двинулась по центральным улицам столицы. Финишировали на Болотной площади. Протяжённость маршрута около 20 км. По словам организаторов участие в ночном заезде приняли более 20 тысяч человек. Московский Велопарад является крупнейшим в России мероприятием, направленным на развитие велокультуры.