Свыше 20 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в центре Москвы (видео с Большого Москворецкого моста)

Автор: tim777 Дата публикации: 02:56

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В ночь с 4 на 5 августа в центре Москвы состоялся четвёртый ночной велопарад. Старт был дан с Суворовской площади в 23:00 и в сопровождении машин ГИБДД колонна велосипедистов двинулась по центральным улицам столицы. Финиш массового заезда был организован на Болотной площади. Протяжённость маршрута около 20 км. По словам организаторов участие в ночном заезде приняли более 20 тысяч человек. Московский Велопарад является крупнейшим в России мероприятием, направленным на развитие велокультуры.