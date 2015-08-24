Четвёртый ночной велопарад прошёл по центральным улицам в Москве

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В Москве состоялся четвёртый ночной велопарад, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Тема велопарада – космос. Многие участники прибыли в специальных костюмах, а кое-кто даже был на летающей тарелке. Тема выбрана неслучайно: август – время ясных звезд и метеоритных дождей. В этом году участники стартовали на Суворовской площади, а финишировали на Болотной, проехав 20 километров. Участие было бесплатным, единственное ограничение для велосипедистов – возраст от 16 лет. Хвост колонны растянулся на более чем 10 километров, а последние участники велопарад финишировали только спустя 2,5 часа, после старта.