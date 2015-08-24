s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Четвёртый ночной велопарад прошёл по центральным улицам в Москве

Четвёртый ночной велопарад прошёл по центральным улицам в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
03:43
  • 27
  • 0

В Москве состоялся четвёртый ночной велопарад, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Тема велопарада – космос. Многие участники прибыли в специальных костюмах, а кое-кто даже был на летающей тарелке. Тема выбрана неслучайно: август – время ясных звезд и метеоритных дождей. В этом году участники стартовали на Суворовской площади, а финишировали на Болотной, проехав 20 километров. Участие было бесплатным, единственное ограничение для велосипедистов – возраст от 16 лет. Хвост колонны растянулся на более чем 10 километров, а последние участники велопарад финишировали только спустя 2,5 часа, после старта.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
02:57 | tim777
Участники ночного велопарада (видео с Большого Каменного моста)
51 0
02:14 | tim777
В центре Москвы состоялся многотысячный велопарад (видео с Боровицкой площади)
44 0
02:56 | tim777
Свыше 20 тысяч человек приняли участие в ночном велопараде в центре Москвы (видео с Большого Москворецкого моста)
244 0
24.08.2015 18:46 | wincomm
Митинг на Суворовской площади
40 0
03.08 01:47 | Uwis
Москва готовится провести четвёртый ночной велопарад