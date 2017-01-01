"Ночной велопарад" завершился в Москве

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 10:01

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В центре Москвы завершился четвёртый "Ночной велопарад". В велопараде мог принять участие любой желающий. Участники преодолели 20 км на велосипедах от Суворовской площади до Болотной набережной. Велосипеды были украшены по разному. Многим приходилось останавливаться, чтоб сфотографироваться с человеком-муравьём или Дедом Морозом. Почти от каждого можно было услышать музыку, которая играла из колонок. По маршруту движения колоны ЦОДД и сотрудники полиции для безопасности велосипедистов перекрывали улицы. Как рассказали в Департаменте транспорта, всего в мероприятии приняли участие около 30.000 человек..