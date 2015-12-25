В Медногорске после длительной жары прошел долгожданный дождь
- Автор:
- iaj-56
- Дата публикации:
- 10:56
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- 35
После долгой жары жители Медногорска дождались спасительного дождя.
- 35
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201
25.12.2015 09:15 | antiigor
После долгой жары жители Медногорска дождались спасительного дождя.
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