s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Медногорске после длительной жары прошел долгожданный дождь

В Медногорске после длительной жары прошел долгожданный дождь

Автор:
iaj-56
Дата публикации:
10:56
  • 35
  • 0

После долгой жары жители Медногорска дождались спасительного дождя.

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
13:08 | Uwis
Жара пока не собирается покидать Москву
95 1
18.07 14:02 | MarinaDon
Ливень и шквалистый ветер обрушились на Оренбургскую область
201 0
25.12.2015 09:15 | antiigor
Новогодняя ёлка в городе Медногорск