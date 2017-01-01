Многотысячный ночной велопарад прошел в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10:35
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- 35
Почти час ушел на старт 4-го ночного велопарада в Москве, в котором приняли участие более 20000 велосипедистов.
- 35
Почти час ушел на старт 4-го ночного велопарада в Москве, в котором приняли участие более 20000 велосипедистов.
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