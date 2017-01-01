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Многотысячный ночной велопарад прошел в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:35
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Почти час ушел на старт 4-го ночного велопарада в Москве, в котором приняли участие более 20000 велосипедистов.

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