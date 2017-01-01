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Густой дым поднимается над пожаром в Котельника

Автор:
Alexander Iovenko
Дата публикации:
13:06
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В Котельниках загорелся салон по продаже и обслуживанию автотехники.

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