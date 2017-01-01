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Из-за жары дорожные службы орошают воздух на дорогах столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:45
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В столице установилась жаркая погода. Дорожные службы охлаждают как само дорожное покрытие, так и орошают воздух.

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