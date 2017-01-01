Из-за жары дорожные службы орошают воздух на дорогах столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 17:45
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- 17
В столице установилась жаркая погода. Дорожные службы охлаждают как само дорожное покрытие, так и орошают воздух.
- 17
В столице установилась жаркая погода. Дорожные службы охлаждают как само дорожное покрытие, так и орошают воздух.
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