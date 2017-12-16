Марафон «Московское здоровое лето» проходит в Лианозовском парке столицы

10

10 0

В столице продолжается марафон «Московское здоровое лето». По выходным в 10 парках города в специально оборудованных шатрах можно получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. Там же можно будет пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон, посвященный здоровью горожан такого масштаба. Все желающие могут посетить такие шатры по выходным с 12:00 до 17:00 до 9 сентября 2018 г.