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Радуга после дождя появилась на юге Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
20:45
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Горожане на юге Москвы могли наблюдать после дождя радугу. На улице стало свежо.

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