Радуга после дождя появилась на юге Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 20:45
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- 12
Горожане на юге Москвы могли наблюдать после дождя радугу. На улице стало свежо.
- 12
Горожане на юге Москвы могли наблюдать после дождя радугу. На улице стало свежо.
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