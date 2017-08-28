В Лефортовском парке пруды очищают от ряски
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:45
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- 11
Жаркая и ясная погода вызвала резкое размножение водорослей. Городские службы в лефортовском парке борются с ряской.
- 11
Жаркая и ясная погода вызвала резкое размножение водорослей. Городские службы в лефортовском парке борются с ряской.
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