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В Лефортовском парке пруды очищают от ряски

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:45
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Жаркая и ясная погода вызвала резкое размножение водорослей. Городские службы в лефортовском парке борются с ряской.

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