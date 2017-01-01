Улицы Уфы затопило после сильного ливня
- Автор:
- Romusm
- Дата публикации:
- 20:45
-
- 24
Улицы Уфы затопило после сильного ливня.
- 24
Ещё
61
03.08 13:54 | Аноним
47
02.08 10:18 | vkontakte23600949
Улицы Уфы затопило после сильного ливня.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)