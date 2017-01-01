Спецпрограмма Кремлёвской школы верховой езды проходит в Лианозовском парке столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:45
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В воскресенье, 5 августа, на северо-востоке столицы прошло выступление Кремлёвской школы верховой езды. В Лианозовском парке Кремлёвская школа верховой езды представила специальную программу 2018 года - роль лошади в кино, театре и цирке. Зрителям наглядно продемонстрировали различные элементы высшей школы верховой езды, применяемые в подготовке шоу-лошадей для цирка, элементы военно-прикладных видов конного спорта, используемые каскадёрами в процессе съёмок кино, конные трюки и элементы джигитовки, которые сопровождались исторической справкой об их значении и применении.
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