Спецпрограмма Кремлёвской школы верховой езды проходит в Лианозовском парке столицы

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В воскресенье, 5 августа, на северо-востоке столицы прошло выступление Кремлёвской школы верховой езды. В Лианозовском парке Кремлёвская школа верховой езды представила специальную программу 2018 года - роль лошади в кино, театре и цирке. Зрителям наглядно продемонстрировали различные элементы высшей школы верховой езды, применяемые в подготовке шоу-лошадей для цирка, элементы военно-прикладных видов конного спорта, используемые каскадёрами в процессе съёмок кино, конные трюки и элементы джигитовки, которые сопровождались исторической справкой об их значении и применении.