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Жаркую погоду в столичном регионе сменили кратковременные осадки и ветер

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:45
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В столичном регионе сохраняется жаркая погода. Однако в воскресенье днём в некоторых районах гороа прошли кратковременные осадки. В дневные часы палящее солнце сменила плотная облачность и поднялся порывистый ветер, который ненадолго остудил раскаленный город. Температура при этом держится около 27-28 градусов. Возвращение к климатической норме, по прогнозам синоптиков, возможно на предстоящей неделе. Температура постепенно пойдёт на убыль.

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