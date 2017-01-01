Жаркую погоду в столичном регионе сменили кратковременные осадки и ветер
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:45
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В столичном регионе сохраняется жаркая погода. Однако в воскресенье днём в некоторых районах гороа прошли кратковременные осадки. В дневные часы палящее солнце сменила плотная облачность и поднялся порывистый ветер, который ненадолго остудил раскаленный город. Температура при этом держится около 27-28 градусов. Возвращение к климатической норме, по прогнозам синоптиков, возможно на предстоящей неделе. Температура постепенно пойдёт на убыль.
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