Завершаются работы по благоустройству в Кадашевских переулках центра Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 21:04

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В центре Москвы в районе Якиманка завершены основные работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица" в Кадашевских переулках. За несколько месяцев переулки вблизи Третьяковской галереи и Храма Воскресения Христова заметно изменились. Были заменены кабельные и инженерные коммуникации. Значительно расширилась пешеходная зона - по широким тротуарам стало удобней перемещаться как горожанам и туристам, так и многочисленным пешеходным экскурсиям. Для автомобилистов организованы парковочные места, в том числе и выделены специальные места для парковки инвалидов. После завершения основного этапа работ по благоустройству изменилась и схема движения транспорта на данных переулках. Организовано одностороннее движение по следующей схеме: 1-й Кадашевский пер. (от 3-го Кадашевского пер. в сторону 2-го Кадашевского пер.); 2-й Кадашевский пер. (от 1-го Кадашевского пер. в сторону ул. Большая Ордынка); 3-й Кадашевский пер. (от ул. Большая Ордынка в сторону 1-го Кадашевского пер.). Сегодня горожане и местные жители уже могут оценить качество проведенных работ. На территории Храма Воскресения Христова, которая также входит в зону благоустройства Кадашевской слободы, работы ещё продолжаются. В результате благоустройства в Кадашевской слободе сохранится исторический колорит и атмосфера старой Москвы, при этом появится новый центр притяжения для горожан и туристов.