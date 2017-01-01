В Центральном Манеже проходит выставка «Здесь и сейчас!»

Автор: Uwis Дата публикации: 21:35

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Цель проекта «Здесь и сейчас!» — выявить новые художественные тенденции и направления, которые сближают актуальное искусство с жизнью города. «Здесь и сейчас!» собрала более 50 проектов и расширит само понятие «жанра»: театр, кино, инсталляции, sound-art, видео-арт, перформансы, образование, издательская деятельность и множество других форматов объединились в одном пространстве и времени.