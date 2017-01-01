Мотоциклист сбил пешехода на Аргуновской улице в Москве

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Вечером 5 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Аргуновской улице, у дома 6, мотоциклист совершил наезд на пешехода. Мотоциклист двигался по Аргуновской улице в сторону улицы Академика Королёва. У дома 6 по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу стали переходить пешеходы. Мотоциклист заметил пешеходов на "зебре" и предпринял экстренное торможение. Заднее колесо оказалось заблокированным. Водитель не смог избежать наезда и сбил переходившую по переходу девушку. Сразу после удара мотоцикл влетел под припаркованный у обочины автомобиль "Шевроле Круз". Очевидцы аварии вызвали на место ДТП Скорую помощь. Водителя мотоцикла и девушку-пешехода с различными травмами госпитализировали в больницы города. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.