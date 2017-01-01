На Гостиничной улице в Москве произошло ДТП с участием автомобиля такси
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 10:56
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Утром 6 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Гостиничной улице, у дома 10, столкнулись два автомобиля "Hyundai Solaris". Автомобиль такси не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу". От удара хэтчбек выбросило на тротуар. В результате ДТП медпомощь понадобилась водителю хэтчбека. Помощь оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.
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