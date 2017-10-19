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Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:31
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Десятки жертв, сотни пострадавших, тысячи разрушенных домов. На индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение. На кадрах местных мобильных репортёров видно, как сильно шатались стены, конструкции, качались люстры во время толчков. По словам очевидцев, жертвам стихии порой не хватало и считанных секунд, чтобы выбежать из своих домов на улицу. В результате, многие оставались под завалами разрушенных сильными толчками зданий. По последним данным, землетрясение на Ломбоке унесло жизни более 90 человек. При этом трясло и соседние острова. По этой причине туристов, как сообщается, в срочном порядке начали эвакуировать с индонезийских островов.
Видео: Instagram / sof_one_hady

Видео: Facebook / कता हो सोल्टिनी

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