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Землетрясение разрушило тысячи домов на индонезийском Ломбоке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:56
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Мощное землетрясение произошло накануне на индонезийском острове Ломбок. Магнитуда толчков достигала отметки 6.6. Последствия разрушительного разгула стихии показывают местные мобильные репортёры. Кадры впечатляют. От зданий остались одни руины. Сообщается, что землетрясение разрушило тысячи домов. По последним данным, жертвами трагедии стали более 90 человек. Сотни - пострадали. А туристов в срочном порядке эвакуируют с архипелага.
Видео: Facebook / Psmp Bahasa Inggris Unram

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