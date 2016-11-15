Землетрясение разрушило тысячи домов на индонезийском Ломбоке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:56
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Видео: Facebook / Psmp Bahasa Inggris Unram
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