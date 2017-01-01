Прогулка по обновлённому Митинскому ландшафтному парку

Автор: Стрелец Дата публикации: 14:08

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211186

Закончилось благоустройство Митинского ландшафтного парка, которое испортило жителям всё прошлогоднее лето. Но борьба за сохранение парка началась ещё в 2013 году, когда его пытались отдать под ТРЦ. Отстояли. Парк благоустроили. Теперь там всё тихо и спокойно. Не слышно шума строительной техники. Не слышно радостного шума гуляющих людей, не видно туалетов. Весь парк, несмотря на название - "объект культурного наследия", облагорожен так, что от настоящего, живого парка ничего не осталось. Видимо, кому-то больше нравятся силиконовые красавицы. Всё выложено плиткой. Но народ, вот же неблагодарный, прокладывает тропинки среди травы, и лежит не, на красиво уложенной плитке, а опять же на травке. Хотя рядом красуется грозная надпись "по газонам не ходить". Одно утешает, траву, под самый корешок, не выдирают триммерами. Можно надеяться, что в парк вернутся птицы. Их тоже пока не слышно. Но есть голуби, которые даже охраняются.Порадовал розарий. Маловато будет. Но, если не начнут опять перекапывать весь парк, может и увеличится. За деревья обидно. Они растут и стараются зеленеть не благодаря, а вопреки благоустройству. Вся надежда на частые дожди. Хоть тогда они получают живительную влагу. Кусты тоже почти все засохли. Установлены информационные стенды, напоминающие о том, что в "в ХV в до н.э. - VI в н.э." здесь находилось "2-е Спас-Тушинское городище", Но, согласно археологической экспертизе "историческая ценность потеряна в 90-е годы, когда интенсивно осваивалось Митино, на этот участок свалили тонны строительного мусора, из-за чего при неглубоком бурении там можно увидеть только слой техногенного мусора".Но работы по созданию археологического центра в парке «Митино» ведутся. Создаётся археологический центр и фондохранилище. Находки планируется хранить в открытом доступе. Парк продолжают благоустраивать.