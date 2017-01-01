Прогулка по обновлённому Митинскому ландшафтному парку
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 14:08
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Порадовал розарий. Маловато будет. Но, если не начнут опять перекапывать весь парк, может и увеличится. За деревья обидно. Они растут и стараются зеленеть не благодаря, а вопреки благоустройству. Вся надежда на частые дожди. Хоть тогда они получают живительную влагу. Кусты тоже почти все засохли. Установлены информационные стенды, напоминающие о том, что в "в ХV в до н.э. - VI в н.э." здесь находилось "2-е Спас-Тушинское городище", Но, согласно археологической экспертизе "историческая ценность потеряна в 90-е годы, когда интенсивно осваивалось Митино, на этот участок свалили тонны строительного мусора, из-за чего при неглубоком бурении там можно увидеть только слой техногенного мусора".
Но работы по созданию археологического центра в парке «Митино» ведутся. Создаётся археологический центр и фондохранилище. Находки планируется хранить в открытом доступе. Парк продолжают благоустраивать.
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