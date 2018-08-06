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В Индонезии эвакуируют туристов из-за землетрясения на Ломбоке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:32
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Сотни иностранных туристов эвакуированы в Индонезии. Причиной стало мощное землетрясение, которое произошло накануне на острове Ломбок. Здесь, по последним данным, погибли около 100 человек. Однако толчки ощущались и на архипелаге Гили. Местные власти в срочном порядке стали эвакуировать туристов с островов архипелага - Гили Траванган, Гили Эйр и Гили Мено. Как видно на записях, опубликованных местными мобильными репортёрами, на пляжах перед катерами полно людей. Некоторые описывают обстановку, как настоящий "хаос". Многие спешат поскорее забраться на корабль и покинуть остров.
Сообщается, что с архипелага уже вывезли порядка 900 туристов. Еще около 700 человек ожидают эвакуации.
Видео: Twitter / Sutopo Purwo Nugroho

Видео: Twitter / Mike Bennett

Видео: Twitter / Helen Brady

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