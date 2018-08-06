В Индонезии эвакуируют туристов из-за землетрясения на Ломбоке
Сотни иностранных туристов эвакуированы в Индонезии. Причиной стало мощное землетрясение, которое произошло накануне на острове Ломбок. Здесь, по последним данным
, погибли около 100 человек. Однако толчки ощущались и на архипелаге Гили. Местные власти в срочном порядке стали эвакуировать
туристов с островов архипелага - Гили Траванган, Гили Эйр и Гили Мено. Как видно на записях, опубликованных местными мобильными репортёрами, на пляжах перед катерами полно людей. Некоторые описывают
обстановку, как настоящий "хаос". Многие спешат поскорее забраться на корабль и покинуть остров. Сообщается
, что с архипелага уже вывезли порядка 900 туристов. Еще около 700 человек ожидают эвакуации.
Видео: Twitter / Sutopo Purwo NugrohoВидео: Twitter / Mike BennettВидео: Twitter / Helen Brady
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