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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 6 августа 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:44
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6 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 6 августа, вошли кадры о том, как два лёгкомоторных самолёта столкнулись, кадры о том, как старое здание элеватора снесли в Иваново, кадры о том, как грузовой манипулятор снёс конструкцию пункта оплаты в Бразилии и кадры о том, как носорог напал на автомобиль в Мексике.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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