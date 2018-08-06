Полицейский автомобиль столкнулся с фургоном в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:42
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6 августа днём в центре Москвы произошло ДТП. На внутренней стороне Садового кольца, на пересечении Садовой-Спасской и Мясницкой улиц, столкнулись грузовая "Газель" и автомобиль "Рено Логан", принадлежащий полиции. ЧП произошло на регулируемом перекрёстке. От столкновения фургон перевернулся на бок, а в моторном отсеке полицейского автомобиля произошло возгорание. Позднее пламя частично перекинулось на фургон. Пострадавших в результате ДТП нет. На место прибыли оперативные службы города: пожарные, сотрудники ГИБДД и сотрудники службы "Дорожного патруля". Позднее аварийные автомобили были убраны с проезжей части при помощи эвакуаторов АМПП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Не исключено, что один из водителей мог проигнорировать запрещающий сигнал светофора.
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