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Полицейский автомобиль столкнулся с фургоном в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:42
  • 113
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6 августа днём в центре Москвы произошло ДТП. На внутренней стороне Садового кольца, на пересечении Садовой-Спасской и Мясницкой улиц, столкнулись грузовая "Газель" и автомобиль "Рено Логан", принадлежащий полиции. ЧП произошло на регулируемом перекрёстке. От столкновения фургон перевернулся на бок, а в моторном отсеке полицейского автомобиля произошло возгорание. Позднее пламя частично перекинулось на фургон. Пострадавших в результате ДТП нет. На место прибыли оперативные службы города: пожарные, сотрудники ГИБДД и сотрудники службы "Дорожного патруля". Позднее аварийные автомобили были убраны с проезжей части при помощи эвакуаторов АМПП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Не исключено, что один из водителей мог проигнорировать запрещающий сигнал светофора.
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Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    14:56
    АГН "Москва" в 14:51 https://mskagency.ru/materials/2806022 06.08.18
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